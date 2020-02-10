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وزاة الشباب: فتح الباب للمشاركة في تنظيم الأحداث المقبلة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح الباب أمام الشباب للمشاركة في تنظيم الأحداث المقبلة الخاضعة للوزارة، إذ أطلقت الوزارة نموذجًا إلكترونيًا لملئ البيانات المطلوبة.

وحددت الوزارة شروط للمتقدمين، وهي: "إتقان إحدى اللغات الآتية الإنجليزية، الإيطالية، الصينية، الروسية، التركية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، الإسبانية، البرتغالية"، مع مراعاة الدقه في كافة البيانات المرسلة حيث لن يتم النظر إلى أية بيانات غير صحيحة، وسيتم التواصل مع المتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية لاحقًا.

لملئ البيانات من هنا

https:forms.glexiMfN7QQhYuNGqWx8
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الكلمات المفتاحية

وزير الشباب وزارة الشباب والرياضة الفجر الشباب والرياضة

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