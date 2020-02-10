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الأهلي السعودي يرفض إقالة كريستيان جروس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:20 ص
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جروس
جروس
الفجر الرياضي
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تمسك نادي الأهلي السعودي باستمرار كريستيان جروس في منصب المدير الفني للفريق الأول رغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة أن جروس مستمر في منصبه ولا توجد نية من الأساس في الإطاحة به من تدريب الفريق.

وأوضح أن المشرف العام على فريق الكرة الأمير منصور بن مشعل اجتمع مؤخرًا مع كريستيان جروس لمناقشة أحوال الفريق وما يحتاجه حتى يستعيد مكانته في الجولات المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 38 نقطة.



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كريستيان جروس جروس اهلي جدة اخبار الرياضة

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