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شاهد ميس حمدان تخضع لتمارين شاقة في الجيم (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تشارك الفنانة ميس حمدان متابعيها دائمًا بصور ومقاطع فيديو من يومايتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت ميس مجموعه من مقاطع الفيديوهات أثناء قيامها ببعض التمارين الرياضية في الجيم، وظهرت ميس تستعرض ليقاتها البدانية وقيامها بتمارين شاقة،

بينما قامت بالتعليق على مقاطع الفيديو قائلة:"لمحة عن تمرين اليوم .. كانت مكثفة ولكن في المرة القادمة سوف أكتب لكم الروتين، لكن انا حالياً في الوقت الراهن مش قادرة".

يُشار أنَّ آخر أعمال ميس حمدان السينمائية هي مشاركتها في فيلم "سمكة وصنارة"، والفيلم من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال ميس حمدان الدرامية هي مشاركتها في مسلسل "نوف" الذي وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي

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