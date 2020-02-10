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تكدسات مرورية بميدان لبنان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
هاجر بركات
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تلقت عرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين قرابة ميدان لبنان، أعلى الطريق الدائري القادم من المعتمدية والمتجه إلى ميدان لبنان، ما أدى إلى وجود تكدسات مرورية.

على الفور أرسلت الإدارة العامة للمرور، الأوناش لرفع أثار الحادث، وإعادة تنظيم حركة سير السيارات، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية لسحب الكثافة وتنظيم حركة المركبات.
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الكلمات المفتاحية

ميدان لبنان حادث تصادم المرور الفجر

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