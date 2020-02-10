بعد طرح "سقف".. رامي جمال يتصدر تريند "جوجل"





بالإضافة إلى نجوم مسرح مصر حمدي الميرغني، علي ربيع،محمد أسامة "أوس أوس"، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن.





وظهر في الكليب أيضًا مجموعة مميزة من نجوم الرياضة منهم :رمضان صبحي،عمرو السوليه، طارق حامد،حسني عبد ربه،شيكابالا وأحمد الشيخ،حسين السيد، محمود علاء، حسين الشحات.





ويعد ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال هو الألبوم الخامس له حيث أطلق أول ألبوماته"مليش دعوة بحد" عام 2001 وحمل الألبوم الثاني اسم"فترة مش سهلة" وتم إصداره عام 2013، والألبوم الثالث حمل اسم"ملناش إلا بعض" وأصدر عام 2016، والألبوم الرابع"ليالينا" عام 2018.

تصدر الفنان رامي جمال مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه لفيديو كليب "سقف"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد "ليالينا"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع توما.وتعاون رامي جمال في كليب "سقف" مع عدد كبير من نجوم الفن، كمحاولة منهم لإدخال السعادة على قلبه بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، ولكي يوجهوا رسالة لكل المصابين بذلك المرض بالتفاؤول وعدم الاستسلام له، وكان من بين هؤلاء النجوم: أحمد السقا، مي عمر، عمرو يوسف،شيماء سيف،هشام جمال، حسن الرداد،عمرو سعد،أحمد السعدني،هشام ماجد،أكرم حسني، نسمة عبد العزيز،أحمد فهمي، كريم محمود عبد العزيز،حمادة هلال، هنادي مهني،الشيف علاء الشربيني، هشام عباس، إسعاد يونس.