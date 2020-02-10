بالأسماء.. إخلاء سبيل 25 متهمًا في "أحداث 20 سبتمبر"

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 25 متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر".





كانت النيابة العامة قد وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام ومشاركة جماعات أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.





والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:" عرفة جبريل محمد جاد، مصطفى عثمان السيد حمد، حمدي محمد عبد القادر آدم، محمد عبد الوهاب قرار عبد الله، عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي، فراج محمود محمد علي، عربي عبد الباسط حسين جابر، عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر، الهيثم أسامة بن زيد حسين، مصطفى سيد سلامة إبراهيم، محمد يحى علي حسين، صديق جبريل حسين أحمد".



