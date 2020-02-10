تزايد حوادث الطيران بإيران.. هبوط اضطراري لطائرة في کرمان

أفادت قناة العربية، في خبر لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن وکالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن طائرة "ماهان" التابعة لشرکة طيران الخطوط الإيرانية "إيران إير" هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، بعد 30 دقيقة من تحليقها".

وقال رئيس مطار "هاشمي رفسنجاني" في محافظة کرمان جنوب إيران، علي قاسم زاده، إن "الطيار اكتشف عطلاً فنيا وقرر العودة ثم استؤنفت الرحلة بعد أن تم إصلاح الخلل من قبل المختصين".

وتعاني إيران من مشاکل کثيرة في صيانة طائرات الرکاب المتهالكة بسبب العقوبات الاقتصادية، ما تسببب في تزايد حوادث الطيران.