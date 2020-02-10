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فيلم كوري جنوبي يصنع التاريخ ويحصد جوائز الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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فاز الفيلم الكوري الجنوبي "بارازايت" بجائزة "أفضل فيلم"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، فيما فاز الممثل يواكين فينيكس بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، وفازت النجمة رينيه زيلويغر بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم "جودي".


وهي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم "أجنبي" بجائزة "أفضل فيلم" في تاريخ جوائز الأوسكار. وقد حصد الفيلم أيضاً جائزتي "أفضل فيلم أجنبي" و"أفضل مخرج" لمخرجه الكوري الجنوبي بونغ جون هوو، متفوقاً على البريطاني سام منديس الذي كان الأوفر حظا للفوز، وكذلك "أفضل سيناريو أصلي"، ليصبح الفائز الأكبر في حفلة أهم المكافآت الهوليوودية.

وفيلم "بارازايت" الذي فاز بـ"أفضل فيلم أجنبي"، يراوح بين التشويق والكوميديا العائلية والسخرية اللاذعة حول التفاوت الاجتماعي، وهو أول عمل كوري جنوبي يفوز بجائزة أوسكار.

وسبق للفيلم أن فاز العام الماضي بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان"، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم، من بينها "غولدن غلوب" و"بافتا". وقد نال استحسانا كبيرا في صفوف النقاد. وهذه الجائزة الثانية له في الحفلة بعد نيله جائزة أفضل سيناريو أصلي.

وعودة إلى جائزة "أفضل ممثل"، فقد تفوق يواكين فينيكس على أسماء كبيرة، من أمثال ليوناردو دي كابريو وأنطونيو بانديراس وآدم درايفر وجوناثان برايس. وهي أول جائزة أوسكار يفوز بها فينيكس.

وقال الممثل لدى تسلمه جائزته: "نتشارك الحب نفسه، حب السينما. هذا الشكل من أشكال التعبير وفر لي أروع حياة ممكنة"، داعياً أوساط هوليوود إلى استخدام صوتنا لمن لا صوت لهم، ولمحاربة الظلم.

أما جائزة "أفضل ممثلة" التي حصلت عليها رينيه زيلويغر، فهي الثانية لها في مسيرتها الفنية. وقد تغلبت زيلويغر على سينثيا إيريفو "هارييت" وسكارليت جوهانسون "ماريدج ستوري" وسارشه رونان "ليتل وومن" وشارليز ثيرون "بومبشل".

وفاز براد بيت بجائزة أوسكار "أفضل ممثل مساعد" عن دوره في فيلم "وانس آبون أتايم إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها في فيلم "ماريدج ستوري".

بينما فاز فيلم "توي ستوري 4" بجائزة أوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة"، ونال فيلم "أمريكان فاكتوري" بجائزة أوسكار "أفضل فيلم وثائقي".

وفاز إلتون جون بجائزة "أفضل أغنية أصلية" عن أغنية "آي أم غونا لوف مي أغين" من فيلم "روكيت مان".
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