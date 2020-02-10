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كازاخستان.. إقالة قائد الشرطة ونائب المحافظ إثر اشتباكات مقاطعة زامبيل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، قائد الشرطة ونائب حاكم مقاطعة زامبيل بجنوب البلاد، حيث قتل 10 أشخاص في اشتباكات عرقية الأسبوع الماضي، كما أعلن مكتب الرئيس.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، أدى الحادث، الذي نجم عن جدال حول حق الطريق، إلى مشاجرة بين العرقين لكازاخستانيين ودنغان، وهي مجموعة أقلية ذات جذور صينية، أعقبها هياج بين عشية وضحاها أحرق فيها حشد غاضب عشرات المباني والسيارات.

وقد ألقى "توكاييف" باللوم، في وقت سابق، على العنف على "المحرضين" الذين استخدموا فعل الشغب للتحريض على العنف على نطاق واسع، وقال، إنه سيتم معاقبة السلطات المحلية لفشلهم في منعه.

جُرح العشرات من الأشخاص في النزاع، وهرب العديد من سكان مدينة دنغان إلى قيرغيزستان المجاورة في اليوم التالي.

احتجزت الشرطة أكثر من 40 شخصًا في الموقع وأغلقت الأسواق الكبيرة في ألماتي، أكبر مدينة في الجمهورية السوفيتية السابقة، لمنع المزيد من الاشتباكات.
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