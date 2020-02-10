قبل صرف دفعة فبراير.. حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم

حاسبة حساب المواطن | أودع حساب المواطن الدعم في حسابات المستفيدين اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر فبراير الميلادي، مما دفع المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن لمعرفة مبلغ الدعم قبل صرفه من الحساب.





وأكد حساب المواطن إنه للوصول إلى حاسبة حساب المواطن يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع البرنامج الرسمي عبر هذا الرابط واختيار لينك الحاسبة.





حاسبة حساب المواطن





وأعلن حساب المواطن أنه يجب على الشخص الراغب في استخدام حاسبة حساب المواطن الإجابة على سؤالين هامين وهم





هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن (نعم / لا)؟

هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟





ففي حالة كان المستفيد من الدعم رب أسرة، ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.



