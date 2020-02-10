Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين: إصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كور الجديد، وتوفي اثنان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة جينج شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إنه توفي أمريكي في السادس من فبراير وتوفي ياباني في الثامن من فبراير.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن مدينة ووهان التي تقع وسط تفشي فيروس كورونا والذي أودي بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد فتحت مستشفى مؤقتًا آخر يوم السبت، لتوفير 1500 سرير إضافي.

وصل أول فريق طبي إلى مستشفى ليشينشان في ووهان وسيتم قبول المرضى اليوم السبت، حسبما أفادت قناة CCTV الحكومية. واوضحت إن المستشفى به 32 جناحًا وغرفة عمليات جراحية.

تقوم ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين، بتحويل المباني إلى مستشفيات للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

بدأ أول مستشفى مؤقت في المدينة، الذي بُني من الصفر في ثمانية أيام فقط - في استقبال المرضى يوم الاثنين.

وقالت لجنة صحة هوبى اليوم السبت إن 699 شخصًا في المقاطعة لقوا حتفهم بسبب المرض وإنها تتعامل مع 24953 حالة إصابة بالفيروس.

وقد أبلغت وزارة الصحة العامة في تايلاند عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بما في ذلك ثلاثة تايلانديين وأربع صينيين، ورفعت الحالات الجديدة عدد الحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 32 حالة.

قفزت حصيلة القتلى في البر الرئيسي للصين من 86 إلى 722، ومن المتوقع ان تتجاوز 774 حالة وفاة سجلت عالميا خلال وباء 2002-2003 بسبب متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، وهو فيروس كورونا آخر انتقل من الحيوانات إلى البشر في الصين.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن وفاة شخصين فقط خارج الصين القارية - في هونغ كونغ والفلبين - حوالي 332 حالة في 27 دولة ومنطقة.

خلال اندلاع السارس بين نوفمبر 2002 ويوليو 2003، توفي 774 شخصًا على مستوى العالم، بينما بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 8098 حالة، مما يشير إلى معدل انتقال أقل بكثير من أحدث فيروس كورونا، ولكن معدل وفيات أعلى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تفشي كورونا اصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كورونا

أخبار تهمك

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 21 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 20 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هونج كونج تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد

روسيا تعزز الرقابة الصحية على الحدود بسبب مخاوف الفيروس الجديد

"ووهان" تبني مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا

التلفزيون الصيني: ارتفاع وفيات كورونا في إقليم هوبي إلى 350

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 700 شخص

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

09:23 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status