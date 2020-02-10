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تقارير ألمانية: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بات مُستحيلا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:23 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أفادت تقارير صحيفة في ألمانية، بأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بات مُستحيلاً نتيجة العديد من الخلافات العميقة فيما يتعلق بالتنقيب في مياه المتوسط وعملية "نبع السلام" العسكرية في سوريا والتدخل في الشؤون الليبية.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، قد قلص الاتحاد الأوروبي، مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير عن الأعوام السابقة، استناداً إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي.

 

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن أسباب تقليص هذه المساعدات يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص الغاز في البحر المتوسط والعملية العسكرية التركية في سوريا التي غزت من خلالها أنقرة واحتلت مناطق في شمال سوريا وطردت سكانها الأصليين، ليحلّ مكانهم المسلحون الموالون للحكومة التركية.

 

وأشار بوريل، إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات لأنقرة مجدداً بحيث سيبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75%.

 

ونُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.

 

 

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الكلمات المفتاحية

تقارير المانية تركيا الاتحاد الاوروبي

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