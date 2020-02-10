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بث مباشر الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع| يلا شوت رابط ماتش الأهلي ON sport

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش  بدون تقطيع| يلا شوت رابط ماتش الأهلي ON sport يدخل لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش  بدون تقطيع| يلا شوت رابط ماتش الأهلي ON sport تقام المباراة  في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

بث مباشر الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش  بدون تقطيع| يلا شوت رابط ماتش الأهلي ON sport و حقق المارد الأحمر في الجولة الماضية فوزًا هامًا ومثيرًا للغاية على نظيره فريق بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، والإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جمع 39 نقطة من 13 مباراة محققًا العلامة الكاملة، ويأتي فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر وبفارق 4 نقاط عن مؤخرة الترتيب.

الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7
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