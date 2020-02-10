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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 بالدوري المصري HD

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 بالدوري المصري  HD يدخل لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 بالدوري المصري  HD تقام المباراة  في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 بالدوري المصري  HD وحقق المارد الأحمر في الجولة الماضية فوزًا هامًا ومثيرًا للغاية على نظيره فريق بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، والإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جمع 39 نقطة من 13 مباراة محققًا العلامة الكاملة، ويأتي فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر وبفارق 4 نقاط عن مؤخرة الترتيب.

الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7
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