بريطانيا: فيروس كورونا الجديد يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا الجديد يمثل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا للصحة العامة، وأكدت أنها خطوة تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.





وقالت وزارة الصحة: "يعلن وزير الخارجية أن حدوث أو انتقال فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا للصحة العامة".





وأضافت الوزارة: "تعتبر التدابير المحددة في هذه اللوائح وسيلة فعالة لتأخير أو منع المزيد من انتقال الفيروس".





حددت الوزارة مستشفى Arrowe Park و Kents Hill Park كمرافق "عزل" ومقاطعة ووهان وهوبى في الصين باعتبارها "منطقة مصابة".





حتى الآن، تقول بريطانيا، إنها سجلت أربع حالات من فيروس كورونا بينما الرعايا البريطانيون الذين تم نقلهم من ووهان يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.





بدأ العمال في العودة إلى المكاتب والمصانع في جميع أنحاء الصين، اليوم الاثنين، حيث خففت الحكومة بعض القيود على العمل خلال تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص، معظمهم في البر الرئيسي.



