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وزير الإسكان يتفقد مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي بـ"6 أكتوبر"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات الطرق، والإسكان الاجتماعي، و"سكن مصر"، وذلك خلال جولة موسعة بمدن (٦ أكتوبر - حدائق أكتوبر - ٦ أكتوبر الجديدة)، رافقه خلالها قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الـ٣. 

واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث شدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة، مؤكداً أن هذا المشروع فى غاية الأهمية، ويتابع بشكل دوري من رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، يشمل تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وأنفاق، وكباري مشاة). 

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه بالإضافة إلي الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حالياً، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بتقاطعه مع طريق الواحات، وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم، فإن هذه المحاور تهدف لتخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة،  ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات، والأقاليم المجاورة.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، وتفقد إحدى الوحدات التى تم تنفيذها وتأثيثها، حيث أوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم وجارٍ تنفيذ ٧٧٤٤٠ وحدة سكنية بالمشروع، بجانب عدد من المشروعات الخدمية (٦ مدارس للتعليم الأساسي - ٥ حضانات - ٤ أسواق تجارية - ٥ وحدات صحية - ٤ ملاعب خماسية ومراكز شباب - قسم شرطة)، ويجرى حالياً رى المسطحات الخضراء بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمياه المعالجة ثلاثيا. 
       
واختتم الوزير ومرافقوه، جولتهم التفقدية الموسعة بزيارة مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، حيث تفقدوا الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، وأعمال المرافق والطرق بالمشروع، ومدرسة للتعليم الثانوي لخدمة سكان المشروع، وتم التشديد على الإسراع بمعدلات تنفيذ المرافق والوحدات بالتوازي من أجل تسليم المستحقين، حيث أشار رئيس الجهاز إلى أن المنطقة مقسمة إلى ٤ قطاعات، بها ٤٠١٧٢ وحدة بجانب الخدمات المختلفة بكل قطاع (مدرسة للتعليم الثانوي - مدرسة للتعليم الأساسي - سوق تجارية - ملعب رياضي - وحدة صحية - حضانة). 

كما تفقد عاصم الجزار، ومرافقوه، مشروع "سكن مصر" بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، حيث يجري تنفيذ ٤٢٣٦ وحدة، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ ٨٥ %، بجانب تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوي، وسوق تجارية، ومدرسة للتعليم الأساسي.


والتقط العاملون بأحد المشروعات بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة صورة تذكارية مع الدكتور عاصم الجزار، والذى حثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مزيد من الإنجازات لأجل رفعة الوطن، وتحقيق حياة أفضل لكل المواطنين.


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