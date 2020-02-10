موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراةالأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 بالدوري المصري

يدخل لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

و حقق المارد الأحمر في الجولة الماضية فوزًا هامًا ومثيرًا للغاية على نظيره فريق بيراميدز، بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يسعى لمواصلة الأنتصارات

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، والإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جمع 39 نقطة من 13 مباراة محققًا العلامة الكاملة، ويأتي فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر وبفارق 4 نقاط عن مؤخرة الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المنتظر أن تذاع المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، عبر قنوات “أون سبورت- تايم سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

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