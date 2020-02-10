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مرصد الإفتاء يشيد ببسالة القوات المسلحة في التصدي لهجوم سيناء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، ببسالة أبطال القوات المسلحة في إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان.

وثمَّن المرصد في بيان صحفي، تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار في كل مكان.

وعلَّق مرصد الإفتاء  على بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الذي أعلن فيه نجاح أبطال القوات المسلحة في إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية. 

وتابع: ونتيجة لتبادل إطلاق النيران جُرح واستشهد ضابطان وخمس درجات أخرى، وقد أكد البيان استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية ومواجهة مخططاتها الخبيثة حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأكد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصري في استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب؛ لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

وأوضح مرصد الإفتاء؛ أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر.

وشدد مرصد الإفتاء، على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية الآثمة وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عملية التصدي للهجوم الإرهابي الآثم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

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الكلمات المفتاحية

هجوم إرهابي مرصد الفتاوى التكفيرية دار الإفتاء المصرية التنظيمات الإرهابية أبطال القوات المسلحة 10 إرهابيين

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