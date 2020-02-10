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بث مباشر مباراة اتحاد جدة الآن| مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك اليوم اليوم 10-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora في الدوري السعودي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة اتحاد جدة  الآن| مشاهدة مباراة  اتحاد جدة ضد ضمك اليوم اليوم 10-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora في الدوري السعودي يلتقي اتحاد جدة مع نظيره فريق ضمك اليوم الإثنبن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

بث مباشر مباراة اتحاد جدة  الآن| مشاهدة مباراة  اتحاد جدة ضد ضمك اليوم اليوم 10-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora في الدوري السعودي وتقام المباراة   بين الاتحاد وضمك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

 

بث مباشر مباراة اتحاد جدة  الآن| مشاهدة مباراة  اتحاد جدة ضد ضمك اليوم اليوم 10-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora في الدوري السعودي ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.

الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5
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الكلمات المفتاحية

اتحاد جدة 2

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