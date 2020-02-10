الزمالك والاسماعيلي (1/2) في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري





حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا ومهمًا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "الإسماعيلية" معقل الدراويش، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





ملخص وأهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري

افتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق باهر المحمدي من ضربة جزاء حصل عليها أحمد مدبولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للإسماعيلي.





وفي الشوط الثاني، أدرك يوسف أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 برأسية بعد عرضية أحمد عيد، وسجل محمود علاء هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للدراويش.





وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده بجدول ترتيب الدوري المصري إلى النقطة 31 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع.





ويذكر أن هناك مواجهة نارية منتظرة تجمع بين الفارس الأبيض والدم والذهب من أجل بطولة السوبر الإفريقية في الـ 14 من شهر فبراير الجاري.



تشكيل مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري





وبدأ الزمالك مباراته أمام الاسماعيلي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء و- محمد عبدالغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد مدبولي - عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري:-