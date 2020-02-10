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شرك Airbnb تعلق الحجوزات في بكين لبقية فبراير

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت شركة Airbnb، اليوم الإثنين، أنها علقت الحجوزات في بكين حتى 29 فبراير حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين 900 شخص.

وقالت شركة تأجير المنازل على المدى القصير، في بيان البريد الإلكتروني: "في ضوء تفشي الفيروس التاجي الجديد وإرشادات من السلطات المحلية لصناعة التأجير على المدى القصير خلال حالة الطوارئ الصحية العامة، تم تعليق جميع قوائم القوائم في بكين مع تسجيل الوصول من 7 فبراير 2020 إلى 29 فبراير 2020"، حسبما أوردت وكالة "روتيرز".

وقال متحدث باسم شركة Airbnb China، إن القرار اتخذ فقط لبكين، مضيفًا، أن الشركة تقيم الوضع وتعمل على الامتثال لتوجيهات السلطات المحلية.

وقد أعلنت السلطات الصينية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 908، كما أكدت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا.

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