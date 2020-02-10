في صالون منزلها.. وصلة رقص لفيفي عبده على أغنية "تمر حنة" (فيديو)









وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "من صالون فيفي عبده بحبكم أوي".









وتفاعل جمهور فيفي عبده مع الفيديو مشيدين برقصها وأنه على الرغمة من تقدم سنها، إلى أنها مازلات تتمتع بخفة وحيوية خلال رقصها.









نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" فيديو من داخل صالون منزله، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية تمر حنة، والتي غناها بصوته الفنان محمد حسن.