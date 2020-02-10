Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك اليوم 10-2-2020 في الدوري السعودي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:48 ص
Advertisements
اتحاد جدة
اتحاد جدة
هيثم موسى
Advertisements

يلتقي اتحاد جدة مع نظيره فريق ضمك اليوم الإثنبن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

وتقام المباراة   بين الاتحاد وضمك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

 

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ضمك الدوري السعودي التعاون واتحاد جدة اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي اتحاد جدة وضمك اتحاد جدة

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ يوم

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعة و 12 دقيقة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 20 ساعة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السبت في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الاتحاد والعدالة بث مباشر

موعد مباراة النصر وضمك| مشاهدة مباراة النصر وضمك اليوم الخميس 30-1-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

بث مباشر مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

09:23 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status