موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك اليوم 10-2-2020 في الدوري السعودي

يلتقي اتحاد جدة مع نظيره فريق ضمك اليوم الإثنبن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

وتقام المباراة بين الاتحاد وضمك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.