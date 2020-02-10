ليفربول يفتح باب العودة أمام نجمه السابق

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن مدرب ليفربول يورجين كلوب منفتح على فكرة إعادة فيليب كوتينهو إلى ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات لهذا الصيف.





وستتاح لأبطال البوندسليجا الفرصة للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي في صفقة دائمة في نهاية موسم 2019-20، و كوتينهو حاليًا معار من بايرن ميونيخ من برشلونة.





ومن غير المحتمل أن يتعامل بايرن مع خيار 102 مليون جنيه إسترليني ، مما أدى إلى ادعاءات بأن برشلونة قد يبيع المهاجم مقابل 68 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.





وفقًا لصحيفة The Express ، قد يحاول ليفربول إعادة توقيعه، و تم ربط كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ،





وأوضح التقرير أن كاي هايفرتز الذي يلعب في باير ليفركوزن هو هدف الانتقالات الرئيسي لنادي ميرسيسايد قبل نافذة الانتقالات الصيفية ، لكن كلوب سيكون مهتمًا بكوتينهو إذا لم يتمكن الأبطال الأوروبيون من إبرام صفقة مع ألمانيا الدولية.





وقع برشلونة مع كوتينهو من ليفربول في يناير 2018 في صفقة قد تصل في النهاية إلى 142 مليون جنيه إسترليني ، لكن أمريكا الجنوبية كافحت إلى حد كبير لجعل بصمتها في كامب نو.