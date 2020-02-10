معدلات التضخم تقفز 0.8% يناير الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير على أساس شهري، من وراء زيادة في أسعار اللحوم والخضروات وخدمات الرعاية الصحية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانا له، إن معدل التضخم نهاية شهر يناير سجل نموًا بنسبة 0.8% عن شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف، هذا الارتفاع في مستويات التضخم على أساس شهري تعود إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.3% والخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر والمياه المعدنية بنسبة 0.6%، كما ارتفعت اسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.5%.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في يناير ليصل إلى 6.8%، وهي نفس المستويات التى سجلها نهاية شهر ديسمبر الماضي.