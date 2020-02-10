Advertisements
Advertisements
Advertisements

معدلات التضخم تقفز 0.8% يناير الماضي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير على أساس شهري، من وراء زيادة في  أسعار اللحوم والخضروات وخدمات الرعاية الصحية.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانا له، إن معدل التضخم نهاية شهر يناير سجل نموًا بنسبة 0.8% عن شهر ديسمبر الماضي.

 

وأضاف، هذا الارتفاع في مستويات التضخم على أساس شهري تعود إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.3% والخضروات بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر  والمياه المعدنية بنسبة 0.6%، كما ارتفعت اسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.5%.

 

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في يناير ليصل إلى 6.8%، وهي نفس المستويات التى سجلها نهاية شهر ديسمبر الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معدلات التضخم اليوم معدلات التضخم التضخم اخبار مصر الان اخبار الاقتصاد اليوم في مصر

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ يوم

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 14 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. التضخم فى تركيا يتجاوز 15% فى يونيو الماضى

السودان: التضخم يرتفع إلى 68.64% في سبتمبر

التعبئة و الإحصاء: معدلات التضخم تعاود الارتفاع مجددًا في فبراير

بإجماع الخبراء.. كل الأرقام الاقتصادية تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

خبراء: مستويات التضخم مازالت تحت سيطرة البنك المركزي

تقرير: التضخم لن يصل إلى مستويات ما بعد "التعويم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

09:23 ص

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

09:21 م

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status