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18 فبراير.. ندوة للتوعية بفيروس كورونا بطب عين شمس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة شهيرة موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة للتوعية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

 

وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي، أن ذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير الجاري بمدرج البنهاوي بالكلية.

 

يحاضر بالندوة نخبة من الأطباء من وحدة مكافحة العدوى وهم الدكتور على ذكي والدكتورة وفاء خليل، حيث يتم استعراض تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه.

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كورونا كلية الطب بجامعة حلوان فيروس كورونا في اسبانيا فيروس كورونا

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