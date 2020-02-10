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الاتحاد ضد ضمك.. أهداف واحدة وظروف متشابهة في لقاء الثأر للعميد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:00 ص
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الاتحاد ضد ضمك
الاتحاد ضد ضمك
أمل الحلفاوي
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يواجه اتحاد جدة نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

-موعد مباراة الاتحاد وضمك
وينطلق اللقاء بين الاتحاد وضمك عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

-أهداف واحدة
اتحاد جدة يسعى لمواصلة الانتصارات بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بالجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، بعد غياب طويل عن الفوز لمدة 6 جولات، بالإضافة إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف.

فيما يبحث ضمك عن الفوز أيضًا، الذي غاب عن الفريق 6 جولات، فضلًا عن تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

يتواجد ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.

-ظروف متشابهة
اتحاد جدة خاض لقاء الدور الأول أمام ضمك بعد أن حقق الفوز أمام التعاون بثلاثية مقابل هدف، حينها سجل العميد ثلاثة أهداف ثم سجل السكري هدف حفظ ماء الوجه.

وفي لقاء الليلة سوف يدخل الاتحاد المباراة بعد أن حقق الفوز على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف، والذي سجل فيه السكري هدف حفظ ماء الوجه في الأخير أيضًا.

في المباراة الأولى خسر الاتحاد أمام ضمك بثنائية مقابل هدف، فماذا عن لقاء الليلة ؟

-لقاء الثأر للعميد
يسعى الاتحاد للثأر من هزيمته في الدور الأول أمام ضمك، بالإضافة إلى تحسين مسيرته أمام الأندية الصاعدة لدوري المحترفين، والتي لم يقدم أي شيء أمامها في هذا الموسم، إذ أنه خسر لقائين وتعادل في الأخير.

فيما يأمل اتحاد جدة للخروج من المباراة بشباك نظيفة إذ أنه خلال مواجهات هذا الموسم لم يخرج بشباك نظيفة سوا في مباراة واحدة من أصل 17 لقاء خاضهم.

جدير بالذكر أن الاتحاد وضمك لم يجمعهما أي مباراة رسمية سوى في الدور الأول من هذا الموسم، إضافة إلى مباراة ودية في بداية منافسات هذه النسخة، وانتهت بهدفين دون مقابل لصالح العميد.

-القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك

وتنقل المباراة التي تجمع بين الاتحاد ونظيره ضمك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين على قناة السعودية الرياضية الأولى.

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