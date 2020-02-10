سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 في مصر بالتعاملات الصباحية





سعر الدولار اليوم





سعر سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وكان سعر الدولار سجل حالة من التراجع في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









استقر سعر الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار اليوم في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



