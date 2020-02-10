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سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 في مصر بالتعاملات الصباحية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:39 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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 سعر الدولار اليوم 

سعر سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وكان سعر الدولار سجل حالة من التراجع في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


استقر سعر الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بنك قناة السويس إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وحافظ سعر العملة الأمريكية على استقراره في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في مصر بالجدول التالي:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6865

15.814

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك مصر

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.69

15.79

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.71

15.81

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.69

15.79

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.81

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.69

15.79

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80

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