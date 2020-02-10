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جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الطلائع

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:55 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 10 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الهلال ضد شاهر خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا، ومباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

طنطا ضد إنبي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

وادي دجلة ضد المصري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

الأهلي ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"

باختاكور ضد شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 1:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و3:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الشرطة ضد استقلال طهران، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

الهلال ضد شاهر خودرو، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الوحدة ضد الأهلي السعودي، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"
الاتحاد السعودي ضد ضمك، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ15"
الوداد البيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.
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