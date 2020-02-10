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الأرصاد: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية مع سقوط أمطار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء التحسن التدريجي في الأحوال الجوية مع سقوط الأمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى أسيوط ووسط سيناء، يكون قارص على سانت كاترين، مائل للبرودة على باقي الأنحاء.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تزداد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة على حسب تكاثف السحب على شمال سيناء وبورسعيد.

درجات الحرارة 

القاهره 17:8
الجيزه 16:7
٦اكتوبر 15:7
العبور 15:9
السلوم 13:10
مطروح 13:12
العلمين 14:11
الاسكندريه 13:13
البحيره 14:10
رشيد 13:9
كفرالشيخ 14:10
دمياط 14:9
بئر العبد 14:10
العريش 11:10
رفح 11:10
الدقهليه 15:10
الشرقية 17:10
العاشر من رمضان 15:9
الغربية 15:10
المنوفيه 16:9
السادات 15:9
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الكلمات المفتاحية

الفجر الطقس الأرصاد أمطار

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