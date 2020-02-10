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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والطلائع بث مباشر KORA LIVE الاهلي والطلائع تغطية حية "0-0"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير.

ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 39 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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