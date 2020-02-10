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بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والطلائع بالدوري المصري اليوم 10-2-2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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