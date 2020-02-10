كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي والطلائع بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش الإثنين 10/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يواصل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة الدوري العام، وهذه المرة من خلال استضافة فريق طلائع الجيش في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش الإثنين 10/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يواصل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة الدوري العام، وهذه المرة من خلال استضافة فريق طلائع الجيش في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.