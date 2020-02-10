يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري المصري الممتاز

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.