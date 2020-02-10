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كيف استطاعت الإمارات شفاء أكبر مصابة بفيروس كورونا؟

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وأوضح الدكتور حسين عبدالرحمن، وكيل وزارة الصحة الإماراتية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل دولة الإمارات بلغت نحو 7 حالات، موضحا أنه تم شفاء أكبر حالة فيهم، وعمرها 73 عاما.

وأشار "عبدالرحمن"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد، منوها بأنهم قاموا بتقوية الجهاز المناعي للمصابين، والتخفيف من شدة الأعراض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة الإماراتية، أن الحالة كانت قادمة من مدينة ووهان الصينية، وظهرت عليها الأعراض داخل الإمارات، فتوجهت للمستشفى وتم عزلها، هى وعائلتها، منوها بأن فترة مرضها استمرت 14 يوما. 

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الإماراتية فيروس كورونا شفاء أكبر مصابة بفيروس كورونا الدكتور حسين عبدالرحمن

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