بعد "كورونا".. إصابة أول حالة بإنفلونزا الطيور في الصين

أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم الاثنين، إصابة أول حالة ة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N6" شديدة العدوى.

وقالت وزارة الصينية، إنها اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بإقليم سيتشوان، في جنوب غربي الصين، مشيرة إلى أن 1840 طائرًا نفقت في مزرعة دواجن تحتوي على 2497، وقد تم إعدام الباقي.

وذكرت الوزارة الصينية، أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس "H5N6" المسبّب لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، بعد ظهور أربع حالات لطائر البجع خلال العام الحالي.