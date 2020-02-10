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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وشاهر خودرو بث مباشر اليوم 10-2-2020 في دوري أبطال آسيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وشاهر خودرو الإثنين 10/2/2020 في دوري أبطال آسيا، حيث يبدأ فريق الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه للعام الثاني على التوالي، وذلك حينما يواجه ضيفه المتواضع فريق شاهر خودرو الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على أرضية ملعب زعبيل بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية يستهل بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية نادي الهلال مشوار الدفاع عن اللقب من خلال مواجهة ثالث الدوري الإيراني خلال الموسم السابق نادي شاهر خودرو ضد الهلال بث مباشر وذلك في إطار مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً نادي باختاكور الأوزوباكستاني بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، وذلك يوم الإثنين القادم 10 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 16 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، في تمام الساعة السادسة إلى الربع (17:40) بتوقيت مكة المكرمة. كورة اون لاين مباراة الهلال وشاهر خودرو اليوم وتُنقل مباراة الهلال ضد شاهر خودرو بث مباشر اليوم عبر الإنترنت علماً بأن الزعيم كان قد نجح في التتويج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا ريدز الياباني، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودرو والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا.
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