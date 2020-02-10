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بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي yalla shoot

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:16 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا في يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020، على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة: 18:35 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 19:35 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 17:35 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية. . القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري أبطال آسيا الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الوحدة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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