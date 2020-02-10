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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الأهلي LIVE

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:14 ص
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بوابة الفجر
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كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة ، ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي خمسة أهداف في مرماه. ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 33 نقطة في رصيده بعدما خاض 17 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. آخر إِستعدادات الوحدة قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال آسيا الإثنين:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوحدة في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الوحدة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. بث مباشر لعبة اهلي جدة اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الوحدة في الفترة الماضية، نجح فريق الوحدة في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الوحدة هدفين فقط لا غير في مرماه.ويتواجد فريق الوحدة في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث نجح فريق الوحدة في حصد 29 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.
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