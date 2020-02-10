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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاتحاد LIVE

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:08 ص
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بوابة الفجر
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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد
بث مباشر مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث تُذاع مباراة الاتحاد ضد ضمك على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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