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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:40 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك الإثنين 10/2/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يطمح فريق الاتحاد في مواصلة صحوته من خلال استضافة فريق ضمك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

آخر استعدادات الاتحاد لمُباراة ضمك الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد ضد ضمك الإثنين 10/2/2020 في الدوري السعودي للمحترفين
تابع لايف مباراة الاتحاد وضمك مباشر، حيث يدخل فريق الاتحاد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ضمك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في أربع مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الاتحاد في الفترة الماضية، نجح فريق الاتحاد في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتحاد أربعة أهداف في مرماه.
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