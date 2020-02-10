مي كساب عن أغاني المهرجانات: "كلها وباء للأسف"

وجهت الفنانة مي كساب رسالة لأصحاب المهرجانات الشعبية، طالبتهم خلالها بإنتقاء كلماتهم في الأغاني قبل تقدميها، مشيرة أن هناك أطفال وشباب يسمعون ويرددون هذا الكلام من بعدهم.





وقالت مي كساب عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام": "طيب عشان نقفل الكلام في الحورات دي والناس اللي قاعدة تبعتلي أرد تهدي أغاني المهرجانات أنا مصممة إنها اسمها راب شعبي وليست مهرجانات وأصبحت لونًا موجود حبينها أو ما حبينهاش والدليل إنها وصلت عالميًا لأن طريقة الغناء بالمزيكا شبيهة بموسيقى الراب العالمي وبالمناسبة العب يلا غناها dj snake& akon.





وأضافت مي: " لكن للأسف اللي بيحصل اليومين دول عبث فأنا لما قابلت أوكا واورتيجا زمان لما كانو لسه صغيرين كان عندهم أغاني فيها كلام مش حلو وفاكرة كويس جدًا اللحظة اللي قلت فيها لمحمد اللي هوه جوزي إن في أطفال كتير بتردد وراكم الكلام ده أنتو هتشيلو ذنبهم عمري ما هنسى كلامي أثر فيه إزاي وإزاي شفت لحظة ندم كبيرة جواه ومن ساعتها أغلب أغانيهم هو اللي بيكتبها وفاكرة كويس جدا وقت العب يلا إزاي كان مموت نفسه عشان يكتب كلام سهل وحلو فيه رسالة ويعمل مزيكا جديدة ما فيهاش خبط ورزع ودستورشن ونجحوا هما الاتنين إنهم يعملوا نقلة كويسة جدًا في استايل أغانيهم لحد ما هب علينا صاحب التوزيعة الواحدة اللي ما بتتغيرش وبيترمى عليها أي كلام في بنتجان وطفح في وشنا بكابورت أغاني كلها وباء".

وتابعت: "للأسف الكلام ده نجح مع الشباب المتمرد اللي عاوز يخرج عن العادات والتقاليد والمبادئ وخلاص عارفين ليه عشان بقى فيه جيل كامل أهاليهم مش شايفينهم ولا فاهمينهم ولا عارفين يربوهم ولا يتواصلوا معاهم فوصلنا للحالة المزرية دي".

ووجهت مي، كلامها لمغني المهرجانات حسن شاكوش قائلة له: " إنت صوتك حلو وقوي لكنك كبير وعاقل بالقدر اللي يخليك تعرف إنت بتغني إيه وليه يعني مش مضحوك عليك أتمنى تراجع نفسه وتتقي ربنا في اللي بتقدمه للأطفال والشباب وتتقي ربنا في حقوق الناس عاوز تاخد لحن تغنيه كلم صاحبه الأول هو مش سطو مسلح في قانون وفي حقوق ما ينفعش تتعداها وبالمناسبة برضه أوكا وأورتيجا أما بيحبوا يغنوا لحن بيستأذنوا صاحبه ده لو حصل وآخر كلامي لأستاذي هاني شاكر بترجاك فعل شعبة الراب الشعبي وحط لهم قوانين وقواعد".







