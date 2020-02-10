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أول تعليق من "رونالدو" بعد خسارة يوفنتوس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:24 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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علق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على الهزيمة المفاجئة التي تلقاها فريقه أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.


أهداف مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا:

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف المباراة وسجل هدف يوفنتوس الأول بالدقيقة 65، بينما تعادل فابيو بوريني لصالح هيلاس فيرونا بالدقيقة 76، وجاء هدف الفوز لفريق فيرونا بالدقيقة 86 عن طريق اللاعب جيامباولو باتسيني، ليفوز فريقه بنتيجة 2-1، ويعطل قطار اليوفي في مشواره نحو لقب الدوري الإيطالي.


أول تعليق من "رونالدو" بعد خسارة يوفنتوس:

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة إلى جماهير السيدة العجوز عقب خسارة الفريق أمام هيلاس فيرونا، حيث كتب عبىر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد كي نحقق أهدافنا".


ترتيب يوفنتوس بعد الخسارة أمام فيرونا:

تجمد رصيد يوفنتوس عند 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الايطالي بفارق 3 نقاط عن انتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا إلي 34 نقطة ويحتل المركز السابع.
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