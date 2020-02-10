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دوللي شاهين لـ"الفجر الفني": لا يوجد جندي مجهول في حياتي واعتمادي فقط على ربنا.. وردود أفعال الجمهور على أعمالي دائما إيجابية (حوار)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:28 ص
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بوابة الفجر
حوار/ روان هيثم
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* ردود أفعال جمهوري على أعمالي دائمًا إيجابية.

* مازلت استمع لأغاني الفنان فضل شاكر.

* لا يوجد في حياتي جندي مجهول.. واعتمادي فقط على ربنا"

* لم تعد هناك معايير لنجاح الفنان.


تميزت بصوت عذب ورقيق، بدأت أولى خطواتها الى عالم الفن من خلال فيلم "ويجا" بعد اكتشافها من قبل المخرج خالد يوسف، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والغنائية المميزة وأستطاعت أن تكسب قلوب الملايين من الجماهير بجمال أدائها وخفة ظلها.

فتحت الفنانة والمطربة اللبنانية دوللي شاهين قلبها لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن مشاركتها في فيلم "عيد جواز"، وكيف جاء ترشيحها، وما تستعد له خلال الفترة المقبلة.

والى نص الحوار..

 

في البداية، ماذا عن مشاركتك في فيلم "عيد جواز"؟

"عيد جواز" فيلم إجتماعي ويشاركني في العمل إيهاب فهمي، حسام فارس، محمد سليمان، أميرة نايف.


كيف تم ترشيحك للمشاركة في هذا الفيلم؟

تم ترشيحي للفيلم من قبل المنتج والمخرج.


هل ردود أفعال الناس السلبية على شخصيتك فى أي عمل تقمومين به تزعجك؟

الحمد لله، لم يواجهني أي أراء سلبية على أي عمل شاركت فيه، دائما ردود أفعال جمهوري إيجابية.

 

من كنت تريدين العمل معه في زمن الفن الجميل؟ وحاليا؟

انا عاشقة لكل فنان وفنانة من زمن الفن الجميل وعلى رأسهم بالطبع الفنان عبد الحليم حافظ، رجدي أباظة، أحمد رمزي، ماجدة، ناهد شريف، نادية لطفي،صباح، سعاد حسني، أنا محبة لهذا الزمن من الأفلام والمزيكا.

 

ما هي أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟

أنا محبة لكل عمل شاركت فيه، وفيلم "ويجا" أكن له معزة خاصة في قلبي لأنه كان أول عمل قمت به، دائمًا كل عمل أؤديه أكون محبة للشخصية التي سوف أجسدها، فأنا لست من الناس التي تسعى للانتشار وتشارك في أي عمل.


ما الأساس الذي توافقين عليه لدورك؟

يهمني الرواية التي أقرأها، بعض السيناريوهات التي تعرض عليا لم أكمل قرائتها وصولا لدوري بعتذر عن النص إذا لم تنال إعجابي لكن في حين أعجبت بها أعيد قراءة الرواية مرة أخرى واستخرج من الدور ما سيفيدني كفنانة.

 

ما معايير الفنان الناجح في رأيك؟

حاليًا لم تعد هناك معايير لنجاح الفنان اختلفت بالطبع من شخص لأخر، التركيز حاليًا أصبح على الترويج المادي.

 

من المطربين الذين تحبي الاستماع اليهم دائما؟

أفضل الاستماع لكاظم الساهر، راغب علامة، عمرو دياب، أضافة لفضل شاكر، الذي لازلت استمع لأغنياته حتى الأن.


هل للسوشيال ميديا دور في نجاح الفنان؟

السوشيال ميديا أصبحت في عصرنا هذا أهم شئ بالنسبة للفنان


من هو الجندي المجهول في حياتك؟

لا يوجد جندي مجهول في حياتي، فأنا معتمدة كل الإعتماد في حياتي على ربنا فقط وليس لدي الشخص الذي يدعمني ويساندني.

 

ما العمل الذي أحدث طفرة في حياة دوللي شاهين؟

جميع أعمالي ناجحة، لكن البداية اللطيفة لقلبي هو فيلم "ويجا".


ما الأعمال الفنية التي تستعدين لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

أستعد لطرح فيلم "عيد جواز"، بالإضافة الى أغنية سنجل لكنني لا أرغب في الإفشاء عن تفاصيلها حاليًا.


 


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الكلمات المفتاحية

مطربة فنانة دوللي شاهين حوار الفجر الفني

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