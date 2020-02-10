نجم منتخب فرنسا السابق يهاجم نيمار





وجه بيكسنت ليزارازو، نجم منتخب فرنسا السابق انتقادات عنيفة للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بسبب تصرفه قبل مباراة نانت الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي.





وصرح ليزارازو لصحيفة "لو باريزيان": "يزعجني احتفال نيمار بعيد ميلاده قبل يومين من م باراة نانت، وفي مرحلة حاسمة من الموسم"، ، محذرا الفريق الباريسي من خطورة المراحل المقبلة في دوري أبطال أوروبا.





وأكد "ليزارازو" أن باريس سان جيرمان يواجه مرحلة مهمة في مشواره بالموسم الحالي، وتحتاج تركيز من جميع اللاعبين، مشيرًا إلي أنه من الجنون أن يتحمل الفريق الباريسي مخاطر تصرفات اللاعبين.





وأوضح النجم الفرنسي أن باريس سان جيرمان لا يجد منافسة قوية بالدوري الفرنسي وذلك يسبب له مشكلة كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق يواجه منافسين أكثر شراسة بالبطولة الأوروبية، ويحتاج للدفاع بعض الأحيان لذلك يتعرض للهزيمة في بعض المباريات.





وأكد "ليزرازو" أن باريس سان جيرمان يستحوذ كثيرًا على الكرة ولكنه لا يؤدي بشكل جيد تحت الضغط الهجومي للمنافسين.