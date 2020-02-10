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توخيل يعلق على خلافه مع مبابي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:17 ص
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مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
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صرح توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن كيليان مبابي نجم الفريق لاعب مهم في فريقه وأنه في بعض الأحيان يختلفون في وجهات النظر.

وقال توخيل في تصريحات لبرنامج تيليفوت الفرنسي:"مبابي لاعب مهم للغاية، هذا أمر واضح، فهو ما زال ركيزة أساسية وفي بعض الأحيان نختلف في وجهات النظر".

وأضاف:"الخلاف في وجهات النظر لا يمثل مشكلة لي لأن الخلاف ليس شخصيا وأنا الأكثر سعادة لأنه لاعب بفريقي".

وتابع"تدريب باريس سان جيرمان ليس مهمة سهلة وإلا لترشح للمنصب أي مدرب. إنه ناد بتطلعات كبيرة إلا أنني أعشق هذا التحدي ومستمتع به".

وأردف قائلا :"البقاء 20 مباراة متتالية دون خسارة، يبدو للبعض سهلا ولكنه صعب للغاية ويتطلب عملا جماعيا لتحقيق نتائج إيجابية".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً:"أملك فريقا قويا بعقلية رائعة، أتمنى أن نواصل بهذا الحماس".

وذكرت تقارير صحفية فرنسية مطلع الشهر الجاري أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رفض الاعتذار للألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق وذلك على خلفية ما دار بينهما في المباراة الأخيرة أمام مونبلييه.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مبابي رفض الاعتذار لتوماس توخيل على الرغم من أنه اعترف أمام بعض اللاعبين بأن ردة فعله كان مبالغ بها.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يعتقد أن توخيل مازال يتعامل معه على أنه شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وقد بدأ لتوه في ممارسة رياضة كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المشكلة لم تكن خطأ مبابي بل إن توخيل حاول إيقافه أثناء خروجه من الملعب وهو ما حاول مبابي رفضه ولهذا نشب الخلاف بينهما.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أنه بعد هذا الخلاف ارتفعت التكهنات بانضمام مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل علمًا بأن عقده مع الفريق الفرنسي ينتهي في صيف 2022.

وكان الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صرح في الشهر الماضي بأنه لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي وأكد أنه ليس من المناسب التحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد في الوقت الحالي وأكد أن ليفربول يشبه الآلة.

وقال مبابي في تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية : "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً :"نحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس".
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