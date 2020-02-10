نجم تشيلسي مطلوب مجددًا في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد زين الدين زيدان جدد رغبته في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ز ين الدين زيدان جدد إهتمامه بضم الفرنسي نجولو كانتي من أجل تدعيم خط وسط الملكي.



وأكد الموقع الإيطالي أن المدير الفني الفرنسي معجب للغاية بنجولو كانتي منذ عدة سنوات ولايزال يطمح في التعاقد معه علماً بأن كانتي البالغ من العمر 28 عاماً ينتهي عقده في 2023.