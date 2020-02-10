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نجم تشيلسي مطلوب مجددًا في ريال مدريد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:15 ص
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تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد زين الدين زيدان جدد رغبته في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن زين الدين زيدان جدد إهتمامه بضم الفرنسي نجولو كانتي من أجل تدعيم خط وسط الملكي.

وأكد الموقع الإيطالي أن المدير الفني الفرنسي معجب للغاية بنجولو كانتي منذ عدة سنوات ولايزال يطمح في التعاقد معه علماً بأن كانتي البالغ من العمر 28 عاماً ينتهي عقده في 2023.

وذكر الموقع الإيطالي أن نجولو كانتي يلعب في تشيلسي منذ عام 2016 وخاض مع البلوز 163 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 7 أهداف وتبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو.
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