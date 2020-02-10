صراع أوروبي على نجم باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الكثير من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت 1 الألمانية بأن الكثير من ال أندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع هافيرتز البالغ من العمر 20 عاماً على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.



وأكدت الصحيفة الألمانية أن باير ليفركوزن سيطلب 130 مليون يورو من أجل التخلي عن هافيرتز في فترة الإنتقالات المقبلة.