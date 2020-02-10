نجم أول أغسطس على رادار الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن الأنجولي آري بابل نجم أول أغسطس الأنجولي دخل دائرة اهتمامات الزمالك الذي يطمح في التعاقد معه في الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه.





وأشارت التقارير إلى أن بابل لفت الأنظار بشدة في مباراة فريق ه الأخيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال افريقيا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.