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نجم أول أغسطس على رادار الزمالك

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:07 ص
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أول أغسطس الانجولي
أول أغسطس الانجولي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الأنجولي آري بابل نجم أول أغسطس الأنجولي دخل دائرة اهتمامات الزمالك الذي يطمح في التعاقد معه في الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه.

وأشارت التقارير إلى أن بابل لفت الأنظار بشدة في مباراة فريقه الأخيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال افريقيا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك وضعوا بابل على رأس الأولويات من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق والاستفادة من قدراته وإمكانياته العالية.
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