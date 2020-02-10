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نجم ريال مدريد جاهز لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:05 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه على الرغم من عودة البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية منذ أكثر من أسبوع إلا أن هازارد لا يزال غائباً عن قائمة ريال مدريد في المباريات الأخيرة وذلك بقرار فني من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه تم إستبعاد هازارد مرة أخرى أثناء لمواجهة أوساسونا ليواصل غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى 80 يوم منذ الإصابة يوم 26 نوفمبر أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد تدرب مع زوملاؤه لكن زيدان لا يراه جاهز للمشاركة في المباريات وأن عودته تأخرت كثيراً عما كان متوقع، حيث كان المتوقع غيابه فقط 3 أسابيع لكنها امتدت لتصل الى أكثر من شهرين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أولوية هازارد الآن هي أن يكون جاهز تمامًا لمواجهة مانشستر سيتي علماً بأن الفريق سيواجه كلا من سيلتا فيجو وليفانتي قبل مواجهة مانشستر سيتي وقد يلعب هازارد فيهما بعض الدقائق.
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